Letta perché Meloni intenda: "Il patriottismo in Italia è europeista, oppure è anti-italiano"

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

Una risposta all’insolenza di Giorgia Meloni che aveva descritto il profilo del futuro presidente della Repubblica aveva parlato di un patriota che non facesse il gioco della sinistra. Come se Mattarella non sia un grandissimo presidente super-partes e un vero patriota, come tutti quelli che difendono la Costituzione democratica e anti-fascista così invisa alla destra, visto che è fin dai tempi di Licio Gelli e della loggia massonica P2 che la vogliono rovesciare e snaturare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Oggi il patriottismo in Italia è europeista, oppure è anti-italiano. ‘Patriottismo anti-europeo’ è una contraddizione in termini, l’Italia trova oggi soluzioni solo se il nostro Paese guarda dritto su soluzioni europee”.

Middle placement Mobile

Così il segretario Pd Enrico Letta, intervenuto in Senato alla presentazione di ‘Liberalismo inclusivo’, un libro di Michele Salvati e Norberto Dilmore.

Dynamic 1

Proroga dello stato d’emergenza

Pd è favorevole alla proroga dello stato di emergenza, perché è l’unico modo per tenere “la guardia alta”. Enrico Letta lo ha detto parlando alla presentazione dell’ulitimo libro di Michele Salvati. “E’ maturo il momento in cui il governo annuncia la proroga dello stato di emergenza. La proroga dello stato di emergenza è condizione fondamentale per affrontare il resto dell’inverno con maggiore serenità”.

Dynamic 2

Lo stato di emergenza, ha aggiunto, è una misura che può consentire di “evitare di ritrovarci come la Francia e la Germania. Abbiamo trovato la chiave in questi mesi: campagna vaccinale fatta bene, cittadini che hanno applicato bene le regole. Noi che abbiamo azzeccato le regole dobbiamo mantenere una situazione che ci evita nuovi lockdown”.

Ha aggiunto Letta: “Lockdown vuol dire bloccare il paese e noi non vogliamo nuovi lockdown”.