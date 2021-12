Fratoianni critica il Pd: "Alcuni esponenti partecipano al convegno della lobby nuclearista che vuole i soldi del Pnrr"

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

Nei prossimi giorni si terrà a Roma il convegno “Il nucleare decisivo per la transizione ecologica” cui parteciperanno molti esponenti del Pd. Cosa che non sfugge al segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che commenta: “Stupisce che autorevoli esponenti del Pd partecipino nei prossimi giorni ad un convegno promosso dalla lobby nuclearista del nostro Paese, lobby che evidentemente cerca di inserirsi in tutti i modi negli affari legati all’enorme massa di risorse pubbliche che arriveranno per la transizione ecologica”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“E lo stupore aumenta ancor di più – conclude il leader di SI – se si pensa che il convegno sarà concluso proprio da quella sottosegretaria leghista all’ambiente contro cui solo 2 anni fa il Pd presentò, come noi peraltro interrogazioni parlamentari, per i suoi rapporti spregiudicati e condotte poco trasparenti con il mondo del lobbismo affaristico, tanto che dovette intervenire l’allora ministro Costa. Non è un bel vedere”.