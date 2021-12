Rosy Bindi: "Non accadrà ma mi gratifica che si parli di me al Quirinale"

globalist

11 Dicembre 2021

Fantapolitica perché lei era (ed è) detestata da Berlusconi che pronunciò parole indegne nei suoi confronti; è detestata a destra ed è anche poco amata da quei settori del partito democratico poco inclini al rigore. Sarebbe una grande presidente ma non ci sono le condizioni.

“Penso che faccia piacere a tutti essere riconosciuta addirittura come possibile Presidente della Repubblica ma vivo questo momento con molta serenità perché penso che non accadrà”.

Lo ha affermato Rosy Bindi, ex parlamentare dell’Ulivo e ministro, ospite su Rai Radio1 a ”Sabato anch’io”.

”Mi godo la gratificazione senza la pesantezza della responsabilità che si prefigurerebbe”, ha aggiunto l’ex ministra della Salute e della Famiglia. Sulle parole a lei rivolte ormai 12 anni fa da Berlusconi ha commentato: ”Perdono ma non dimentico. Non dimentico non tanto le parole poco gentili ma non dimentico quello che ha fatto per il Paese”.