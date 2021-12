Zaki scarcerato, le Sardine: "È solo il primo passo. Che non sia l'ultimo"

globalist

7 Dicembre 2021

Preroll

Nel festeggiare l’avvenuta scarcerazione di Patrick Zaki, il Movimento delle Sardine ribadiscono come questa sia “solo il primo passo. E non vogliamo che si l’ultimo”.

“Patrick sarà scarcerato – affermano le Sardine – non significa che è stato assolto, ma è una buona notizia: la prima dal 7 febbraio 2020. Continuiamo a mobilitarci perché è solo il primo passo avanti e non vogliamo che sia l’ultimo. Forza Patrick, un abbraccio da tutto il nostro banco”.

Anche per Stefano Caliandro, consigliere regionale del Pd, la scarcerazione di Zaki può essere “un primo passo verso la fine del suo calvario. Non dobbiamo fermarci nell’impegnarci e fare pressione perché si arrivi all’assoluzione e alla fine di una detenzione ingiusta per uno studente della nostra Università, perseguito solo per le sue opinioni e la difesa dei diritti civili”.

Anche per questo, sostiene Caliandro, “ribadiamo la necessità della concessione della cittadinanza italiana a Patrick, come richiesto nella mozione approvata alla Camera nel luglio scorso. Bologna e l’Alma Mater lo aspettano a braccia aperte”.