Renzi ossessionato da Conte: "Se il Pd lo candida al collegio alla Camera cercheremo altro"

6 Dicembre 2021

Ormai è chiaro: il leader di Italia Viva è ossessionato dall’ex premier e la sia insistenza è così soffocante da far pensare che oltre a divergenze politiche ci sia anche qualcosa di personale.

“Noi siamo orgogliosamente diversi dai sovranisti (Meloni e Salvini) e dai populisti (Conte e Taverna). Pertanto, chi vuole allearsi con Meloni o Conte faccia pure ma senza di noi. Per essere più chiari: se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candidatura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe Conte”.

Lo ha scritto il leader di Iv, Matteo Renzi, sulla sua E news.

“Perché il Pd può fare quello che crede, ma regalare il seggio sicuro (a quel punto forse non più sicuro?) al premier del sovranismo, all’uomo che ha firmato i Decreti Salvini, all’avvocato che non vedeva differenza tra giustizialismo e garantismo significherebbe subalternità totale. È un seggio parlamentare, non è un banco a rotelle! Se davvero sarà Conte il candidato del Pd, ci attende una bellissima campagna elettorale nel collegio di Roma Centro”, conclude Renzi.