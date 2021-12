L'annuncio di Carlo Calenda: "Mi candido a Roma contro Giuseppe Conte"

globalist

6 Dicembre 2021

Sulll’HuffPost Carlo Calenda ha annunciato che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1.

Intanto le “perplessità” che già in passato hanno indotto l’ex premier Conte a rifiutare la candidatura a un collegio suppletivo, “permangono”. È quanto filtra dall’entourage del presidente del Movimento 5 stelle.

Nulla è dunque ancora deciso sulla possibile candidatura dell’ex premier nel collegio Roma1 nonostante – raccontano le stesse fonti – “siano in tanti a chiedergli di candidarsi”. Ma “ad ora è più no che sì” sintetizza un fedelissimo dello staff dell’ex premier.

In mattinata il leader di Azione ha scritto su Twitter in polemica col Pd: “Perché il Pd ed Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la prima lista con il 31%. Da settimane chiedo un confronto senza pregiudiziali. Nessuna risposta. Quello che gli interessa sono sempre e solo i 5S. Peccato”.

Sempre su Twitter, Calenda ha aggiunto: “I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5S”.