Incontro privato tra Letta e Meloni sul Quirinale? Fratelli d’Italia smentisce: “Notizia priva di fondamento”

4 Dicembre 2021

Molti giornali avevano riportato la notizia che il segretario del Pd Enrico Letta e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si sarebbero incontrati in forma privata per discutere di nomi possibili per il Quirinale, in modo da trovare un nome che mettesse d’accordo tutte le forze politiche.

Ma l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia ha comunicato che “è priva di fondamento la notizia di un incontro tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il segretario del Pd, Enrico Letta, come riportato oggi da organi di stampa. Ed è priva di fondamento la notizia che il presidente di Fratelli d’Italia abbia mai parlato di Quirinale con il segretario Pd in via riservata. Gli ultimi contatti tra i due risalgono a diverse settimane fa e riguardano l’invito di Meloni a Letta per ‘Atreju21’. Il segretario Pd sarà ospite della kermesse giovedì 9 dicembre a piazza Risorgimento, Roma”.