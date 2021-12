Salvini lo sceriffo: "L'utero in affitto deve diventare reato internazionale"

globalist

2 Dicembre 2021

Sulle questioni etiche molte posizioni possono essere comprensibili. Ci sono sensibilità diverse e a livello personale ognuno la vede come vuole.

Diverso, invece, è criminalizzare alcuni comportamenti e avere la pretesa di diventare lo sceriffo del mondo intero.

E così il capo della Lega, che sta perdendo consensi in Italia giorno dopo giorno, la spara grossa, come se fosse in grado di dettare legge sul mondo intero e su cosa possono fare gli italiani all’estero, mentre perfino i presidenti di regione del suo partito non gli danno più retta.

“Mi prendo personalmente, come segretario della Lega, come padre e come italiano, l’impegno a portare avanti in Parlamento e fuori – quindi coinvolgendo i cittadini – una battaglia affinché l’utero in affitto diventi un reato a livello internazionale. Comprare i bambini sfruttando il corpo delle donne (per acquistarsi un bimbo bello, biondo e con gli occhi azzurri) è un reato in Italia e lo deve essere anche nel resto del mondo e dunque punibile nel nostro Paese anche se commesso all’estero. Su questo non cambieremo mai idea, speriamo che tutto l’arco costituzionale condivida la nostra posizione: è una battaglia sociale e di civiltà”.

Così il leader della Lgea, Matteo Salvini per dare voce al piglio oscurantista.