Salvini traballa nella Lega ma Fontana nega: "Nessuno lo ha mai messo in discussione"

Fontana nega l'evidenza e pur di proteggere il 'capo' non vede mal di pancia e malumori che dentro la Lega sono molto presenti vista la linea di Salvini, sempre pronto a cavalcare tute le proteste, comprese quelle che mettorno a rischio la produttività delle imprese,

E che ha detto il mite Attilio?

All`interno della Lega "non mi sembra che ci siano problemi di conflittualità, c'è una condivisione del messaggio. Io credo che all'interno della Lega ci sia la sintesi, ci sia la volontà di ritenere assolutamente prioritaria la figura di Salvini, non ci sia mai stata una voce che ha contestato la linea di Salvini ma non una e non lo dico metaforicamente".

A dirlo il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, all'indomani dell'esito dei ballottaggi. "Credo - ha concluso - che si debba andare avanti sulla nostra strada mentre credo che nel centro-destra si debba fare qualche chiarificazione".

