Problemi per Instagram: numerose segnalazioni di malfunzionamenti dell'app

globalist

23 Marzo 2022 - 17.03

Preroll

Problemi per Instagram: dalle 10 del mattino si susseguono le segnalazioni degli utenti che non riescono ad aggiornare il feed dell’app, segno di un malfunzionamento che potrebbe indicare che l’app ha subìto qualche problematica tecnica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le segnalazioni di problemi su Instagram sono state fatte su twitter, dove gli utenti si recano per capire se i problemi con l’applicazione del social network fossero capitati solo a loro o se invece il problema fosse comune. I disagi nella navigazione si sono registrati nell’arco di tempo compreso tra le 10 e le 10.30 con l’impossibilità di caricare l’app di Instagram. La versione desktop, invece, risultava funzionante.

Middle placement Mobile

Nel luglio del 2019 si è registrato un blackout mondiale che aveva mandato in tilt WhatsApp, Instagram e Facebook e un episodio simile, ancora precedente, nell’aprile dello stesso anno che evidentemente è stato un anno nero per le tre piattaforme. Il 13 marzo 2019, infatti, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app.