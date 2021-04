Le volgarità di Giorgia Meloni contro il ministro: "Con le chiusure di Speranza si muore"

admpumiddle

Un altro attacco volgare da una fan di Trump, il nemico della scienza e di Fauci, le cui ricette negazioniste sono state pagate a caro prezzo dai cittadini degli Stati Uniti, soprattutto i più deboli e poveri.

E non dimentichiamo che la capa di Fratelli d’Italia con Salvini si è sempre distinta per invocare le riaperture anche quando provocavano rischi e per aver difeso le discoteche e la movida dei ricchi e aver invocato misure che - per fortuna dell’Italia e degli italiani - no sono state prese in considerazione.

Ora Giorgia Meloni se la prende con il ministro della Salute, che ha avuto il grande torto di aver dato retta alla scienza e non ai fascisti della inesistente ‘dittatura sanitaria’

"Ogni giorno che passa è un colpo di mannaia al sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata. Andiamo incontro alla bella stagione e numerosi studi confermano che all'aria aperta le possibilità di contagio sono rare: in attesa della riapertura totale, perché non riaprire subito bar, pub e ristoranti con spazi esterni, anche di sera almeno fino a mezzanotte, continuando a seguire i protocolli? Occorre un radicale cambio di passo nel Governo: gli imprenditori ormai sanno bene che chi di chiusure e speranza vive, di chiusure di Speranza muore".

