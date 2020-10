Anche il tiepido Toti si arrende sul Covid: "Pressione importante sui nostri ospedali"

Pochi giorni fa ricordava che attraverso la movida transita gran parte del più italiano. Ora anche lui sembra doversi arrendere all’evidenza."La settimana comincia all'insegna di una pressione importante sui nostri ospedali, in particolare a Genova. D'altra parte non ci aspettavamo nulla di diverso. Il nostro sistema sanitario regionale sta adeguando la sua offerta alle esigenze".Lo ha spiegato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull'emergenza Coronavirus."Stanno aumentando i posti letto - ha sottolineato il governatore ligure - quindi non ci sono in questo momento situazioni di particolare emergenza, anche se durante la giornata c'è stata una pressione sui nostri pronto soccorso e potrebbe esserci anche nelle prossime ore".