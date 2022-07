Toti attacca Berlusconi: "Forza Italia è stata la casa dei riformisti ma ormai è un monolocale"

globalist

11 Luglio 2022 - 10.17

Preroll

Ora è corsa al centro e tutti sono convinti che al centro si vinceranno le prossime elezioni. Anche se c’è da capire quale sarà la legge elettorale e c’è da capire quali saranno le alleanze.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«È l’inizio di un percorso. Non si può pensare che persone che hanno origini diverse trovino immediatamente un linguaggio comune e un senso di comunità»: Giovanni Toti non si aspetta il suo progetto di costituzione del Centro sia facile: «Francamente – dice intervistato dal Corriere della Sera – sarebbe ingenuo pensarlo». Ma insiste perché ritiene che è «mutato il contesto storico, politico ed economico» e «a volte gli esperimenti funzionano per i dati di contesto».

Middle placement Mobile

«Non pensiate – aggiunge – che ci siamo messi in testa di rifare la Dc, il nostro è un progetto più ambizioso»: «Dobbiamo entrare nella Terza Repubblica».

Dynamic 1

A Calenda che ha subito detto no «al fritto misto», risponde: «Carlo ha ragione quando sostiene che il centro non debba poi risultare un’ammucchiata. Allo stesso tempo si dice disponibile a percorsi comuni in vista del raggiungimento di precisi obiettivi», e anticipa che «parteciperò ben volentieri, il prossimo settembre, alla convention di Azione».

A Berlusconi che dice che il centro è FI, replica che «Forza Italia è stata la grande casa dei riformisti, ma è ormai diventata un monolocale o poco più. Pur di difendere qualche rendita di posizione si arrocca nel fortino. Con l’eccezione di Mariastella Gelmini che ha risposto all’invito come ministro del governo Draghi».