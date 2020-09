Salvini ha già vinto: "Ceccardi sara il sindaco di tutti i toscani"

Salvini in Toscana pensa di aver già vinto. Lo pensava anche in Emilia-Romagna, ma poi è andata diversamente, ma il Capitano non si dà per vinto: "Se uno ascolta Giani, Rossi, e Zingaretti, capisce che passano il tempo ad insultare Salvini e Ceccardi. La sinistra dice, praticamente, che se vinciamo noi arriveranno le cavallette. Questo fa capire che hanno solo paura di perdere la poltrona. Noi non rispondiamo alle provocazioni perché qui, a Viareggio, vogliamo parlare di bellezza. Questa è la patria del turismo. Renzi dice: 'se vince la Lega porta il modello delle altre regioni'. No, noi porteremo il modello Toscana. La sinistra continua a cercare razzisti, egoisti, marziani e fascisti" ha detto Salvini."Sempre Renzi continua a dire: 'se vince Ceccardi alzano le tasse'. Sì e ti cadono anche i capelli e poi ingrassi, roba da matti. Io vi dico che non faremo miracoli ma se Ceccardi vince, con l'esperienza che ha, sarà il sindaco di tutti i toscani" aggiunge Salvini."Il treno del cambiamento passa per Viareggio, andate a bussare alla teste e ai cuori di coloro che pensano ad una Viareggio e ad una Toscana migliore. Qua dopo 50 anni siamo in partita, per questo, dall'altra parte, sono nervosetti e continuano ad insultare", conclude.