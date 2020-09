Colleferro: contro ogni evidenza la Meloni assolve il fascismo e accusa Saviano

Giorgia Meloni insiste con questa teoria che una serie Tv possa trasformare i giovani in violenti picchiatori. Quando il problema sono i modelli politici che hanno. Basta guardare quali pagine social seguivano gli accusati per notare che il loro modelli erano l'estrema destra. Spiace ribadirlo ma è così. Non erano di certo dei centri sociali.''C'è un problema legato allo spaccio. Due di queste persone avevano precedenti per spaccio. Che pi si venga a dire che in qualche maniera potrebbe afferire a una o all'altra cultura politica...".Il fascismo non c'entra. "Io prendo le distanze. Mi sono battuta con Fdi tutta la vita perchè i giovani credessero in qualcosa, fosse anche credere quello che è distante da me anni luce, ma credere!E battersi per qualcosa che valga la pena , non la scarpa firmata o la borsa da migliaia di euro. Il mio modello è un altro e quindi credo che siano altri che si devono assumere questa responsabilità, compresi quelli che hanno fatto i milioni coi modello tipo Gomorra...''. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando del caso Colleferro a Vietri sul mare.