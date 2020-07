Emiliano sull'epidemiologo Lopalco: "È un fuoriclasse, sarebbe un ottimo assessore"

L'epidemiologo Pier Luigi "Lopalco è un fuoriclasse, sarebbe un ottimo assessore alla Sanità, specie con la prospettiva di una ondata di ritorno del covid in autunno": così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Sono attento e rispettoso del Movimento sin dalla sua nascita, perché ho rivisto un comune anelito al cambiamento Se si trovassero punti in comune da realizzare, e secondo me ce ne sono, si potrebbe generare reale cambiamento, Potremmo per esempio insieme realizzare con maggiore forza la decarbonizzazione di tutte le imprese".

Farebbe un passo indietro per favorire l'alleanza Pd-M5S? "La mia candidatura non è calata dal'alto, è stata decisa con le primarie da 80mila pugliesi, le condizioni vanno ricercate nelle cose da fare insieme, non nei nomi".