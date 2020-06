Giani accusa: "In Toscana Susanna Ceccardi candidata al guinzaglio di Salvini"

Parole che qualcuno ha letto come sessismo. Ma che sono politicamente vere: ossia una candidato (nel caso una candidata) debole che farà da controfigura a Salvini che cercherà di personalizzare la campagna elettorale:

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, non considera l'europarlamentare leghista ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi la sua vera contendente. "Il mio avversario sarà Matteo Salvini, proprio com'è successo in Emilia Romagna tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini", spiega Giani in un'intervista al "Corriere Fiorentino".

A Ceccardi che pensa che la Toscana sia contendibile per la prima volta, Giani replica: "In Emilia Romagna i leghisti dicevano le stesse cose. Mi sono sentito con il presidente Bonaccini l'altro giorno ed ho subito capito: stanno facendo una campagna fotocopia, dove il mio avversario è Salvini che si porta dietro al guinzaglio una candidata".

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha aggiunto Giani, "mi ha detto di concentrami sui problemi del territorio, sulle cose concrete perché questa è l'unica cosa che interessa realmente alle persone".

La strategia del centro sinistra

"Il messaggio che vogliamo dare è che per battere la destra serve fare come Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Con Eugenio Giani faremo una campagna di ascolto dei cittadini e sulle proposte future. Niente propaganda e polemiche ma contenuti. Come Bonaccini, che verrà a darci una mano. A noi interessano i toscani, non Salvini. Giani conosce a fondo ogni centimetro quadrato del territorio e ha capacità di ascolto".

Lo afferma l'europarlamentate Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, in un'intervista a "La Repubblica".

"Ancora una volta Salvini utilizza una candidata ombra per fare come in Emilia una campagna contro il governo. A lui della Toscana non interessa nulla. Vuole solo mandare a casa il governo, ci ha già provato in Emilia e non gli è andata bene - sostiene Bonafè - La Ceccardi invece ha talmente a cuore la Toscana che ha già detto che se perde resta in Europa. Dove è arrivata piantando a metà mandato la carica di sindaco: forse aveva paura di non essere nemmeno rieletta a Cascina".