Porto Cervo riaccende i riflettori: torna il Waterfront Costa Smeralda

29 Giugno 2025 - 17.28 Culture

ATF

Una delle meraviglie d’Italia è pronta a tornare al centro del mondo turistico. Ebbene sì, la Smeralda Holding ha deciso di riaprire al pubblico il Waterfront Costa Smeralda 2025, il paradiso glamour nel cuore di Porto Cervo che ogni estate ospita marchi di fama mondiale, eventi inediti e atelier di lusso.

L’area è sinonimo di eccellenza e stile assoluto. Ogni spazio è ideato per stupire e intrattenere, e tutto questo in una cornice resa ancor più esclusiva dal luccichio degli yacht più costosi del Mediterraneo. Lo scenario in cui è incastonato, il molo del Porto Vecchio del borgo di Porto Cervo, dona un’atmosfera particolarmente suggestiva, ribadendo il ruolo della Costa Smeralda come destinazione d’eccellenza e simbolo di intrattenimento di alto livello.

Nella cornice della Gallura, curato da Filmmaster per conto del gruppo Smeralda Holding, il Waterfront quest’anno si trasforma in uno spazio esperienziale, dove le nove capsule espositive, create dall’architetto Gio Pagani, diventano luoghi dinamici pensati per far vivere all’ospite esperienze autentiche e coinvolgenti.

Quest’estate al centro di tutto ci sarà l’esperienza umana, e in particolare ci si focalizzerà sull’arte e sulla musica. In occasione dell’apertura della nuova stagione, Smeralda Holding, che da anni sostiene attività dedicate alla salvaguardia dell’ecosistema e alla promozione di una cultura sostenibile per tutti, promuove la vendita all’asta di un’esclusiva opera, la Panther-Black di Richard Orlinski, l’artista contemporaneo francese più venduto al mondo.

Il ricavato della pregiatissima opera sarà devoluto a One Ocean Foundation, che con grande impegno sta portando avanti il progetto di riforestazione marina nella baia di Cala di Volpe, uno dei luoghi più suggestivi non solo della Sardegna, ma di tutto il Belpaese.

A margine della riapertura del gioiello gallurese, si è espresso Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding, che ha dichiarato: “Con Waterfront Costa Smeralda confermiamo la nostra capacità di offrire un’esperienza di altissima qualità, capace di unire bellezza, cultura e attenzione all’ambiente”.

E ha concluso Ferraro: “Siamo particolarmente orgogliosi di promuovere Art for Blue, un progetto nato con Deodato Arte che coniuga l’arte contemporanea con l’impegno per la tutela del nostro ecosistema marino”.

L’Italia è pronta a calare “l’asso” Waterfront Costa Smeralda per mostrare a tutti, ancora una volta di più, la sua bellezza, e l’augurio è che vi accorrano quante più persone possibili, perchè il viaggio vale sicuramente il prezzo del biglietto.