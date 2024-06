Ercolano, un turista olandese 'firma' le pareti di una domus romana con un pennarello indelebile: denunciato

globalist Modifica articolo

3 Giugno 2024 - 11.53

ATF

Ennesimo episodio di inciviltà da parte di un turista sul patrimonio archeologico italiano. Un visitatore olandese che stava camminando tra gli straordinari reperti di Ercolano, ha firmato le pareti di una domus romana con un pennarello indelebile.

Il personale di vigilanza del Parco e i carabinieri sono stati allertati per l’ennesimo sfregio. Il turista, 27 anni, in vacanza in Campania, ha imbrattato con un pennarello nero indelebile gli antichi stucchi di una dimora. L’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.