Incidenti stradali, 23 morti nel primo weekend di dicembre: una strage senza fine

globalist Modifica articolo

7 Dicembre 2023 - 12.08

Preroll

E’ stato un weekend drammatico quello che si è chiuso qualche giorno fa, dal punto di vista degli incidenti sulle strade italiane. Dicembre, infatti, si è aperto con il triste bilancio di 23 morti sulla strada. Si tratta di 13 automobilisti, 4 motociclisti, 1 ciclista e un conducente di furgone.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’osservatorio Asaps ha diffuso i numeri degli ultimi giorni, che sono in aumento rispetto alla settimana precedente, quando le vittime erano state 13. Quindici gli incidenti mortali sulle strade extraurbane, uno in autostrada, mentre in 8 casi la causa è stata la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi.

Middle placement Mobile

Fra le 23 vittime 5 avevano meno di 35 anni, il più anziano 88 anni, il più giovane appena 19. Sono state 5 le vittime nel Lazio, 3 in Abruzzo e Sicilia, 2 in Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 1 in Toscana, Calabria, Puglia, Sardegna.