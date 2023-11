Maltempo, il sindaco di Prato: "Restate a casa, il tempo peggiorerà"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2023 - 12.43

Prato è tra le città più colpite dall’ondata di maltempo che ha travolto la Toscana. Il sindaco Matteo Biffoni ha raccomandato la massima prudenza. “C’è anche una viabilità molto fragile, quindi chiedo ai pratesi di uscire di casa solo per questioni importanti. Evitare tutto quello che non è strettamente necessario, se c’è da andare a fare la spesa si rimandi. Si attende purtroppo un peggioramento del meteo per il pomeriggio”.

A causa del maltempo all’ospedale locale si sono allagati il sottosuolo e il corridoio interrato che serve come collegamento tra le varie parti dell’edificio. Impossibile usare gli ascensori. Con l’aumentare della pioggia l’acqua è penetrata anche in alcuni locali del piano terra soprattutto, per quanto riguarda l’attività clinica, in quelli del Pronto Soccorso dell’Ospedale. Ieri sera tutte le ambulanze sono state, perciò, dirottate sugli altri ospedali soprattutto dell’area fiorentina e in parte anche su Pistoia.

Nella notte, sia nel piano interrato che al Pronto Soccorso, l’acqua è stato drenato con le idrovore e adesso i tecnici sono in azione per ripristinare i locali e riprendere le attività. Le persone che si sono presentate al Pronto soccorso sono state accolte e visitate in uno spazio rimasto asciutto nella zona del triage.