Allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna: massima attenzione ai temporali

18 Ottobre 2023 - 15.02

In Liguria è allerta arancio per il meteo, visto che l’Arpal ha emanato il massimo livello di attenzione per i temporali che si abbatteranno sulla regione dalle 21 di questa sera e, al momento, fino alle 7 di domani mattina. Ieri l’allerta era stata emanata gialla dalle 17 alla mezzanotte, ma le valutazioni degli esperti hanno portato all’innalzamento dell’attenzione su fenomeni previsti come molto intensi.

Un avviso di allerta meteo gialla e arancione per criticità idraulica e idrogeologica è stato emesso, per tutta la giornata di domani, anche dalla Regione Emilia-Romagna. Nell’avviso si fa riferimento ad abbondanti precipitazioni previste nella mattinata nella zona occidentale della regione che si estenderanno sul resto del territorio nelle ore successive. Previste anche forti mareggiate.