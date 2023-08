Piogge, fresco e vento: l'estate sta veramente finendo?

globalist Modifica articolo

28 Agosto 2023 - 10.08

L’estate calda e afosa è finita? Per il momento sì, visto che una massa di perturbazione ha già iniziato ad abbattersi su tutta la Penisola. Al Nord nubi compatte su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto accompagnate da rovesci e temporali, anche intensi sulle aree costiere nord adriatiche, mentre al Centro e in Sardegna ci saranno rovesci e temporali sparsi ma già da stasera le piogge si attenueranno su Toscana, Marche ed Abruzzo con parziali aperture.

Al Sud e in Sicilia il cielo è molto nuvoloso su rilievi molisani, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e sulla Sicilia con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti ed intensi su Campania,Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale; dalla sera attesa una parziale riduzione dei fenomeni, più decisa sull’isola, dove ritroveremo ampie schiarite.

Temperature minime senza variazioni di rilievo sulla Sardegna ed in netta diminuzione sul resto d’Italia, massime in sensibile aumento al nord-ovest, stazionarie su Lombardia, Trentino-Alto Adige, nord Veneto,Friuli-Venezia Giulia, Toscana settentrionale e Sardegna. In deciso calo su Emilia-Romagna, regioni centro meridionali peninsulari e Sicilia.

Venti forti di maestrale con raffiche di tempesta sulla Sardegna, da moderati a forti su gran parte del centro ed al sud con raffiche di burrasca forte sulle aree appenniniche. Deboli settentrionali sul resto del Paese salvo rinforzi sulla Liguria, sensibilmente più decisi, e da Bora, lungo le coste nord-adriatiche.