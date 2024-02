Sull'Italia tornano pioggia e freddo: buona notizia per l'inquinamento in Lombardia, ecco le previsioni

Powered by

22 Febbraio 2024 - 09.55

ATF

La primavera anticipata si prende una pausa, sull’Italia tornano temperature basse e pioggia. I rovesci inizieranno dal Nord Ovest e si diffonderanno fino al Centro Italia, con la neve che coprirà Val d’Aosta e Lombardia. Pioverà anche sulla Pianura Padana, con i livelli di smog che finalmente torneranno sotto ii livelli di guardia. Venerdì ci sarà un peggioramento ulteriore, nevicherà copiosamente sulle Alpi centro-orientali e ci saranno venti forti e piogge su quasi tutto il Centro Nord.

Il weekend sarà di stampo invernale, forse più autunnale che invernale in quanto le temperature non scenderanno fino a valori particolarmente rigidi: rientreremo nelle medie del periodo con un crollo di 10 gradi, ma sia le massime sia le minime saranno comunque quasi normali per febbraio.

Durante la nuova settimana la perturbazione, partita da Reykjavik in Islanda, si fionderà in modo repentino verso la Tunisia e poi la Libia: in questo modo avremo ancora maltempo al Nord fino a lunedì, poi da martedì le piogge intense potrebbero insistere al meridione fino all’inizio di marzo.

Una buona notizia contro la siccità estrema che sta colpendo la Sicilia; anche in Sardegna finalmente arriveranno delle precipitazioni su una terra assetata.