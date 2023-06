L'estate è arrivata e il caldo si fa sentire: ma i temporali sono sempre dietro l'angolo...

globalist Modifica articolo

9 Giugno 2023 - 14.47

Weekend di caldo per l’Italia, soprattutto al Sud, ma attenzione al ritorno dei temporali, che interesseranno i profili montani. A metà della prossima settimana, le temperature torneranno ad aumentare, con Sicilia, Puglia e Calabria che se la vedranno con un termometro vicino ai 35 gradi. Domenica il picco del caldo, ma come dicevamo attenzione ai temporali.

“Vista la tanta energia in gioco, umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera – riporta ilmeteo.it – si verranno a creare le condizioni ideali specie durante le ore pomeridiane per lo sviluppo di forti temporali, con colpi di vento e grandinate, specie sulle Alpi e sugli Appennini. Particolare attenzione a partire da venerdì al Nord, anche in pianura, e poi in Piemonte, su Alpi e rilievi centro-meridionali”.

“La situazione si protrarrà nei primi due giorni della prossima settimana, da mercoledì cambierà. L’ingresso di aria più fresca dal nord Europa favorirà la genesi di un ciclone che potrebbe colpire il centro-Sud”.