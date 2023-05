Pioggia e maltempo ancora per qualche ora, poi toccherà all'Estate e al caldo...

globalist Modifica articolo

2 Maggio 2023 - 09.55

Preroll

Maltempo sull’Italia ma l’antipasto estivo è ormai in arrivo. Il ciclone che dal weekend sta bagnando la Penisola durerà almeno fino a mercoledì quando, per qualche giorno, tornerà l’alta pressione, spingendo la pioggia verso sud. Oggi le condizioni di maltempo diffuso si concentreranno al Nordest e su gran parte del Centro-Sud, temporali e grandine sia sull’Emilia Romagna che sulla Calabria tirrenica, insomma: tutto il Paese è colpito dal maltempo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Mercoledì un ulteriore miglioramento al Nord, con il sole che sarà prevalente, al Sud e nel Lazio il maltempo rimarrà ancora per qualche ora. Il caldo tornerà protagonista nei prossimi giorni, l’aria più calda alimenterà l’alta pressione e i valori termici diurni saliranno facilmente oltre i 23°C al Nord, in Toscana e in Sardegna. Tra giovedì e sabato prossimi si raggiungeranno picchi quasi estivi. Sulle valli dell’Alto Adige si toccheranno i 28°C, sulla Pianura Padana e in Sardegna i 25-26°C.