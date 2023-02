Migranti, Msf contro Meloni e Piantedosi: "Le loro parole ennesimo schiaffo sul volto delle vittime"

globalist Modifica articolo

27 Febbraio 2023 - 14.35

Un governo reazionario e privo di cuore. E ci fermiamo qui, Il tragico naufragio di Cutro, il cui bilancio delle vittime non è ancora definitivo, ha innescato polemiche politiche sulla questione barconi e migranti.

Marco Bertotto, direttore dei programmi di Msf Italia durante la conferenza stampa sul naufragio di Crotone, lancia pesanti accuse contro il governo. “Lo dico con il rispetto che si deve alle vittime, con il dolore per quanto avvenuto e anche con la ferma intenzione, come richiesto dalla presidente Meloni, di non speculare su queste tragedie. Ma non possiamo non dire con rabbia che le prime dichiarazioni del premier Meloni e del ministro Piantedosi sono poco più di un triste scaricabarile, un ennesimo schiaffo sul volto delle vittime e dei sopravvissuti di questa tragedia”, ha detto Bertotto.

Piantedosi: “Scafisti? È un problema internazionale”

“Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo ai giornalisti alla domanda su come si possono contrastare gli scafisti, dopo il naufragio in Calabria, a margine di un appuntamento con l’Anci. E l’Europa? “Sto andando in Francia per questo”. Il ministro avrà un incontro con l’omologo francese.

“Disperazione non giustifica viaggi a rischio”

“La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”, ha detto ancora Piantedosi dopo la strage dei migranti al largo di Crotone.