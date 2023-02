Von der Leyen in Sicilia: "Da qui un piano strategico Ue per l'energia" poi visita a Capaci

globalist Modifica articolo

23 Febbraio 2023 - 12.51

Per Ursula von der Leyen, “la Sicilia può diventare una potenza dell’energia pulita per l’Europa”. Secondo la presidente della Commissione Ue, “non solo quest’isola ha sole e vento in abbondanza: ha anche una solida base industriale nel settore delle tecnologie pulite”. Ma la Sicilia sarebbe cruciale per la transizione energetica anche per un altro motivo: “A poche miglia dalle vostre coste c’è quello che potrebbe diventare un altro gigante dell’energia pulita: l’Africa – ha infatti spiegato von der Leyen intervenendo all’università di Palermo -. È arrivato il momento di un nuovo pivot strategico dell’Europa verso il Mediterraneo”.

Capaci la prima tappa – “Inizio la mia visita in Sicilia a Capaci, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di mafia. Falcone disse: Gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini. Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee”. Cosi’ su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ieri sera ha reso omaggio alle vittime della strage di Capaci, lungo l’autostrada Palermo-Trapani, nel tratto vicino Capaci, dove persero la vita nel 1992 il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.

“La Sicilia è un luogo in cui culture diverse si incontrano e si mescolano. È la terra di grandiosi templi greci e scintillanti mosaici bizantini. È una terra plasmata dai Normanni e dagli Arabi. È la patria di menti brillanti, da Luigi Pirandello a Luca Parmitano. Questo patrimonio unico di cui e’ ricca la Sicilia ha reso Palermo una capitale europea – della cultura, dell’arte e della scienza. Oggi finalmente capisco le parole del mio compatriota Goethe, che ha scritto: “Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potra’ mai piu’ dimenticarlo”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando all’universita’ di Palermo.

“Sui migranti occorre una soluzione europea” – La presidente della Commissione Ue ha affontato anche il tema immigrazione. “E’ una grande sfida europea e ha bisogno di una risposta da parte di tutti noi e dell`Europa. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo sostenerci a vicenda. Ora che abbiamo un piano, lo dobbiamo attuare insieme. Una soluzione europea – ha assicurato – è possibile e mi impegnerò al massimo per raggiungere l’obiettivo: un sistema europeo che serva al meglio la Sicilia e tutta l’Europa. Oggi la Sicilia è terra sia di immigrazione che di emigrazione. Da un lato accogliete da anni innumerevoli persone che sbarcano sulle vostre coste; dall’altro, tanti giovani come voi hanno scelto di partire per inseguire le loro aspirazioni altrove. In fondo è questo che spinge a migrare: cercare un’opportunità, seguire un sogno. Troppo spesso, per chi cade nelle mani di trafficanti, quel sogno si trasforma in un incubo. Non è così che dovrebbero andare le cose”.