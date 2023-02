E' morto Thomas Bricca, il 18enne ferito nell'agguato di Alatri: la nota dell'ospedale

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023

E’ clinicamente morto Thomas Bricca, il 19enne attinto da un colpo di pistola in strada ad Alatri, provincia di Frosinone, due giorni fa. In una nota, diramata dall’ospedale San Camillo di Roma, dove Bricca era ricoverato a seguito di intervento, si legge che il giovane era «in gravissime condizioni per una lesione celebrale imponente da colpo d’arma da fuoco, in condizioni stabili con presenza di minima attività elettroencefalografica residua».

«Nella mattina di oggi, ripetendo il controllo elettroencefalografico, ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto per assenza di attività elettrica cerebrale. Trattandosi di paziente clinicamente morto, si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione della morte, come prescritto dalla legge»