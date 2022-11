Contro la violenza di genere, l’omaggio alle “Donne di Storia”

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, l’impegno di Club Medici parte quest’anno da “Storie di Donne di Storia – verso un’enciclopedia video musicale”, il progetto in itinere con il quale l’Associazione vuole far conoscere il valore delle donne Stra-Ordinarie che hanno segnato la storia della scienza, diffondendone le scoperte ed i loro contributi al progresso dell’umanità.

La violenza contro le donne si sconfigge non solo con le leggi, pure necessarie, ma anche e soprattutto affermando una nuova cultura verso le donne stesse: più aumenta nella società la consapevolezza di quanto esse siano decisive per la crescita umana e civile del nostro Paese, più si compiono passi determinanti per estirpare il dramma della violenza.

“Storie di donne di storia” è un progetto che va proprio in tale direzione, lavorando per la realizzazione e diffusione della prima enciclopedia video musicale sulle donne di scienza, che rompendo gli stereotipi, si sono fatte largo in ambiti tradizionalmente maschili. Un’iniziativa “work in progress” che si potrà espandere in base alla condivisione ed alla partecipazione che riuscirà a suscitare.

La prima video-puntata è stata già realizzata dall’Associazione Club Medici ed è dedicata a Maria Montessori. Per la realizzazione della seconda su Ildegarda di Bingen è attiva una campagna di crowdfunding.

Seguiranno gli altri episodi, tra i quali i primi sei dedicati a Mulieres Salernitanae, Franca Ongaro Basaglia, Margherita Hack e Lou Andreas-Salomé.

Il progetto è patrocinato dalla FNOMCeO e da ENPAM.