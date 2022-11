Costiera Amalfitana, turista muore travolta da un'onda: tratto in salvo il marito

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 15.20

Costiera Amalfitana, una turista argentina di 45 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’onda. La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera. In acqua era finito anche il marito che però è stato tratto in salvo.

Il marito della vittima è un 52enne: anche lui, come la donna, è stato travolto dall’onda e trascinato in acqua ma, anche grazie all’aiuto di un residente, è riuscito a mettersi in salvo ed è stato ricoverato per accertamenti all’ospedale di Castiglione in Ravello. Le sue condizioni non sono preoccupanti. I due argentini erano in vacanza a Positano.

La coppia si trovava sulla spiaggia di Furore per scattare alcune foto della mareggiata quando è stata sorpresa da un’onda anomala. Il primo a portare aiuto è stato, come detto, un residente che ha gettato una fune verso di loro: l’uomo è riuscito ad afferrarla mentre la donna è stata trascinata dall’acqua. Il cadavere della vittima, portato sul molo della banchina di Amalfi, è stato poi recuperato dai militari della guardia costiera con l’aiuto di un’imbarcazione del gruppo battellieri Amalfi.