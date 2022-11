Incendio in un condominio, 16 intossicati e un morto: il 33enne stava cercando di fuggire

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022

Un incendio in un condominio di Mantova ha causato la morte di una persona, altre 16 sono state affidate alle cure dei sanitari, nella zona del quartiere Cittadella. La vittima, rinvenuta senza vita dai vigili del fuoco sul posto, è un uomo che abitava in uno dei 13 appartamenti dello stabile di 4 piani. Tutte evacuate le famiglie presente, nel complesso 32 persone. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti per ragioni ancora ignote coinvolgendo poi l’intero palazzo.

È un senegalese di 33 anni la vittima dell’incendio. L’uomo – che abitava ai piani superiori – ha tentato di fuggire scendendo le scale ma ha trovato il vano invaso dal fumo provocato dall’incendio che si era sviluppato in un appartamento del primo piano. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo.

Le ambulanze hanno traferito gli intossicati negli ospedali di Mantova e Castiglione delle Stiviere.