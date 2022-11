Humanity 1 disobbedisce al governo Meloni: "Non salpiamo da Catania con 35 sopravvissuti a bordo"

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 14.43

No alla disumanità e vediamo se la Ong potrà anche ricorrere alle vie legali. «Intorno alle 11.30, a Humanity1 è stato chiesto di lasciare il porto di Catania con 35 sopravvissuti a bordo. Il capitano ha rifiutato questo ordine. La legge marittima lo obbliga a portare in un luogo sicuro tutti coloro che sono stati salvati da un’emergenza in mare».

Lo afferma la ong tedesca Sos Humanity che aggiunge: «I superstiti hanno diritto a un accertamento di protezione individuale, che può avvenire solo a terra. Respingere le 35 persone a bordo di Humanity 1 in cerca di protezione dalle acque territoriali è una forma di respingimento collettivo e quindi illegale».