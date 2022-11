Precipita un elicottero, morti i 5 passeggeri a bordo tra cui due bambini

globalist Modifica articolo

5 Novembre 2022 - 14.22

Tragedia a Foggia, dove è precipitato un elicottero A109 con a bordo cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due membri dell’equipaggio.

Non ci sono sopravvissuti. L’ultimo contatto radar era stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano: area sulla quale era in corso un temporale. Il velivolo, in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti, apparteneva alla società di trasporto aereo Alidaunia.

Le vittime sarebbero turisti sloveni. L’elicottero era partito alle 9:20 dalle Isole Tremiti e poi aveva fatto perdere le sue tracce. I rottami sono stati trovati in un’area rurale di Castelpagano di Apricena.