La Humanity 1: "Siamo nelle acque territoriali per trovare riparo ma non andremo a Catania"

5 Novembre 2022 - 10.13

Il governo reazionario fa propaganda sulla pelle dei migranti sperando (soprattutto Salvini) che fare la faccia feroce con io più deboli possa portare consensi.

«La nave Humanity 1 non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l’abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania».

Lo ha fatto sapere la ong Sos Humanity.