Visibilia, Santanché indagata per bancarotta fraudolenta? Lei smentisce: "Querelo"

2 Novembre 2022 - 19.55

La Procura di Milano ha presentato istanza di fallimento per la società Visibilia editore, fondata da Daniela Santanché, attuale ministro del Turismo. La richiesta deriva dallo stato di insolvenza dell’azienda nei confronti del fisco.

Santanché ha dismesso le quote dalla società, ma, a quanto si apprende, risulta comunque indagata per bancarotta e falso in bilancio.

Santanché smentisce

«E’ falso che io sia indagata. Querelerò tutti coloro che vicino a Visibilia scrivono Santanchè, visto che io ho venduto tutte le quote. E peraltro nel caso di specie non solo non è indagata la Santanchè ma non c’è nessun indagato, perché il fascicolo è aperto a `modello 45´, quindi senza indagati».

Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè smentendo le indiscrezioni di stampa che la vorrebbero indagata per Visibilia, la società da lei fondata ma di cui ha già da tempo venduto tutte le quote