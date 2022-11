Litiga con il fidanzato e viene investita mentre tornava a casa: muore una 22enne di Treviso

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 18.26

Miriam Ciobanu, una ragazza di 22 anni che si trovava a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, è stata travolta e uccisa da un auto mentre camminava sul ciglio della strada. Alla guida della vettura c’era un 23enne della zona che, al termine dei rilievi dei carabinieri, è stato arrestato per omicidio stradale.

Il giovane stava rientrando a casa da una festa, ed è risultato positivo ad alcol e stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei giornali locali, Miriam avrebbe trascorso la serata di Halloween in una pizzeria insieme al fidanzato, per poi andare a dormire a casa di lui. Prima di addormentarsi, intorno alla mezzanotte, avrebbe, però, chiamato il papà per rassicurarlo, dargli la buonanotte e un appuntamento per il giorno dopo a pranzo.

Durante la notte i due fidanzati avrebbero litigato, tanto da portare la ragazza a provare a telefonare ancora al padre. L’uomo non ha però sentito la chiamata e Miriam sarebbe così uscita a piedi da sola. Di lì a poco il tragico incidente, causato da un 23enne della zona che è stato ricoverato in ospedale e non smette di piangere.

La 22enne è morta nello stesso giorno in cui Francesco Valdiserri, il ragazzo investito e ucciso a Roma il 19 ottobre, avrebbe festeggiato il suo 19esimo compleanno. Per l’occasione i suoi amici hanno organizzato un concerto in un centro sociale della Capitale.