Piccola di due anni cade dal terzo piano (ma si salva): arrestato il padre

30 Ottobre 2022 - 21.39

Poteva essere una tragedia ma per fortuna la piccola se la caverà: una bimba di due anni è caduta da una finestra del terzo piano della sua abitazione a Fisciano (Salerno).

La piccola si è salvata, ma ha riportato lesioni ed ematomi.L’impatto è stato attutito da una rete di ferro che si trovava nell’area sottostante l’edificio. Inizialmente è stata trasportata nell’ospedale di Salerno, per poi essere trasferita al Santobono di Napoli. I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba.

Gli inquirenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Nell’impatto la piccola ha riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni al volto ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Quando i volontari de “La Solidarietà” di Fisciano sono arrivati in corso San Vincenzo, la piccola piangeva ed era visibilmente spaventata. Trasportata d’urgenza al “Ruggi” di Salerno, è stata presa in carico dai medici del reparto di pediatria. I soccorritori l’hanno trovata sull’asfalto.