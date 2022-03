Femminicidio a Salerno, uccisa una 30enne mentre era a lavoro: è caccia all'ex

globalist

1 Marzo 2022 - 14.28

Anna Borsa, di 30 anni, è stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Un uomo l’avrebbe raggiunta presso il negozio di parrucchiere dove la vittima lavorava, ed avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri stanno dando la caccia all’ex della donna, anche con l’ausilio di un elicottero che sta sorvolando l’area a bassa quota.

Secondo una fonte vicina alla 30enne, questa mattina la donna non voleva andare a lavorare. “Anna aveva paura, era pensierosa e aveva detto che voleva andare via da Salerno”. Con l’ex fidanzato, si erano lasciati, dopo una lunga relazione, da circa otto mesi. Lui, da quanto si apprende, continuava ad avvicinarsi al negozio dove lei svolgeva l’attività di parrucchiera. Non è chiaro se ci fossero stati già degli episodi di violenza che avrebbero potuto far presagire quanto accaduto oggi.

Sul suo profilo Facebook, Anna scriveva così qualche tempo fa: “L’amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L’amore è amore, e se c’è non smette mai di brillare. Non accontentarti del non amore, abbi coraggio e cerca quello vero. Quello che nessuno ha più il coraggio di provare”.

Su Facebook, il sindaco Giuseppe Lanzara, annuncia: “Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma. La città intera si stringe intorno alla famiglia. Come Comune ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità”.