Uccisa a coltellate una donna di 87 anni, il figlio è stato sedato e ora è piantonato in ospedale

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 15.23

Preroll

Una donna di 87 anni è stata uccisa in casa, con numerose coltellate. Il figlio di Maria Luisa Bazzo di Conegliano, in provincia di Treviso, è ora piantonato in ospedale. All’altezza del volto e della gola della donna sono state riscontrate profonde ferite di arma da taglio, il figlio convivente, Ippolito Zandegiacomo Orsolina, di 57 anni, è uscito seminudo dall’appartamento dopo aver chiamato i carabinieri, si è scagliato contro i militari.

OutStream Desktop

Top right Mobile

All’arrivo dei militari l’uomo non ha aperto subito la porta, dando in escandescenze. All’interno dell’abitazione, oltre alla madre morta sul letto, sono stati trovati un gatto, che è stato squartato, e la presunta arma del delitto, un coltello da cucina con lama di 20 centimetri.