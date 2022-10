Uccide la moglie di 35 anni e fugge in Albania: il delitto è avvenuto a Bolzano

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 10.39

A Bolzano, una donna di 35 anni di origini romene è stata uccisa in casa dal marito che, al momento, è sparito e potrebbe essere fuggito verso l’Albania. Alexandra Elena Mocanu lavorava come barista in un centro commerciale nel capoluogo altoatesino dopo aver vissuto a Verona. Dell’uomo, Avni Mecje si sono perse le tracce e avrebbe lasciato l’Alto Adige a bordo dell’autovettura della moglie rubando anche il telefono cellulare di lei.

Il femminicidio si è consumato in un appartamento al quinto piano del numero civico 42 di viale Trieste difronte all’ingresso del Lido comunale e allo stadio di calcio `Druso´. L’allarme è stato dato dai parenti dell’uomo. Stando ad alcune testimonianze dei vicini, tra marito e moglie ci sarebbero stati diversi litigi. Quando soccorritori e forze dell’ordine sono entrati all’intero dell’appartamento per la donna non c’era più nulla da fare.

Il corpo della Mocanu era avvolto in una coperta. Sul posto si è recata la polizia scientifica ed il sostituto procuratore Claudia Andres che coordina le indagini.