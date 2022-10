Escursionista precipita dalla penisola di Sorrento: morto uno svizzero di 78 anni

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 12.13

Si erano accorti che un componente del gruppo non rispondeva all’appello. Ieri pomeriggio una comitiva di turisti svizzeri in escursione sui sentieri che guardano la penisola sorrentina hanno deciso di allertare i soccorsi contattando il 112. Giunti sul sentiero `Borra´, che dalla località Torca giunge a Sant’Agnello, avevano notato l’assenza di H.A., 78 anni, perso di vista durante il cammino. I carabinieri della locale stazione hanno allertato gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Partite le ricerche a terra, un elicottero del 118 con personale medico a bordo ha rinvenuto il corpo dell’uomo, esanime, in un dirupo. Le squadre del Soccorso Alpino si sono portate quindi nella zona e hanno raggiunto il cadavere, calandosi in corda. Dopo aver effettuato alcuni rilievi chiesti dai carabinieri e atteso le autorizzazioni del magistrato di turno, la salma è stata imbarellata e recuperata con manovre di corda a monte per essere infine consegnata alle autorità.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della vicenda, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella dell’incidente. Sarà la magistratura a verificare e a chiarire se l’anziano sia stato colto da malore e se nella zona siano rispettati i parametri di sicurezza per l’accertamento di eventuali responsabilità