Terremoto di magnitudo 4,4 a Catanzaro, scuole chiuse: ecco la situazione in Calabria

13 Ottobre 2022 - 08.09

Un terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona della Costa Ionica Catanzarese, intorno all’una di notte. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma e ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido.

«Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4, comunico di aver deciso la chiusura, per la giornata di oggi, delle scuole di ogni ordine e grado.in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture». Lo scrive su Facebook il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con riferimento alla forte scossa di terremoto avvertita questa notte nel capoluogo calabrese.