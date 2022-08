Un Tir fa inversione a U in autostrada e rischia il disastro, patente ritirata: il video

globalist

25 Agosto 2022 - 14.41

Sono quasi surreali le immagini che sono pervenute dalle telecamere installate lungo l’autostrada A10.

Carreggiata sud, all’altezza dello svincolo Genova-aeroporto, a un chilometro dal nuovo ponte San Giorgio. In pieno giorno, durante l’ora di punta per il traffico, il conducente di un mezzo pesante decide di fare un’inversione a U, “una manovra vietatissima e altamente pericolosa in grado di provocare un grave incidente. Le telecamere riprendono tutto e “scatta all’istante l’allarme” alla centrale operativa.

Una pattuglia parte all’inseguimento del tir, altre si immettono sul tratto autostradale interessato per rallentare l’arrivo di altri veicoli e quindi evitare una possibile collisione. Il protagonista della manovra, un autista originario dell’Europa dell’Est, viene intercettato dopo pochi chilometri.

Un Tir e successivamente un'autovettura hanno effettuato una inversione a "U" prima di una galleria sull'A10. Intervenute pattuglie della #Stradale di Sampierdarena (Ge) e Ovada (Al). Ritiro della patente, multa e fermo del mezzo per entrambi#essercisempre #24agosto pic.twitter.com/3QMQjyrnyu — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 24, 2022

Per lui sono scattati il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per tre mesi. Alcune ore dopo, quando è già sera, l’episodio si ripete. Questa volta è il conducente di un’auto presa a noleggio, anche lui straniero, a compiere l’inversione a U. La scena si ripete: scatta nuovamente l’allarme e l’automobilista viene fermato. Anche per lui sono scattati ritiro della patente e multa salatissima.