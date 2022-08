Roma, arrestato il poliziotto che ha travolto e ucciso un giovane: positivo a droga e alcool

globalist

25 Agosto 2022 - 12.13

E’ stato arrestato l’uomo che era alla guida dell’auto che ieri mattina all’alba ha travolto e ucciso un ragazzo di vent’anni, in via Prenestina altezza del svincolo Gra a Roma. Il conducente dell’auto, poliziotto di 46 anni, precedentemente sospeso dal servizio, è risultato positivo agli esami di alcol e droga e per lui l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto in carcere. A eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il V Gruppo Prenestino che ieri sono intervenuti sul posto per i rilievi.

