"Zona Bianca" in onda questa sera alle 21.20 su Rete 4: ospiti, temi e anticipazioni

18 Agosto 2022 - 12.42

La Mediaset prosegue con lo spazio d’approfondimento dedicato in occasione delle prossime elezioni del 25 settembre. Andrà in onda stasera “Zona Bianca”, il talk di politica e attualità condotto da Giuseppe Brindisi trasmesso dalle 21.20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

Tra i temi della puntata di stasera non si parlerà ovviamente di politica, in particolare dei dissidi all’interno dei partiti per la scelta delle candidature di No-Vax. Si discuterà anche di inflazione e dei prezzi alle stelle per famiglie e imprese, e di omofobia in Italia.

Brindisi avrà in studio il leader di Italexit, Gianluigi Paragone e la cantante Iva Zanicchi. Come anticipato, si parlerà del fatto che i partiti sono costretti a fronteggiare i dissidi interni per le candidature e le esclusioni eccellenti dalle liste. Poi gli italiani sono alle prese con le bollette sempre più pesanti, che gravano sul bilancio di famiglie e aziende. Inoltre, sul tema della povertà, ci si interroga sulla fine del reddito di cittadinanza nel caso in cui prevalessero le forze politiche che vogliono abolirlo.

Si tratterà, inoltre, delle candidature dei no-vax alle prossime politiche e dei recenti episodi di omofobia, come il caso di Salerno, dove il padre avrebbe accoltellato la figlia e la compagna a causa della loro relazione.