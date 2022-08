Lissone, domani i funerali del 23enne morto a Ibiza

globalist

17 Agosto 2022 - 10.07

Saranno celebrate domani, giovedì 18 agosto, alle 10.30, le esequie di Marco De Angelis. I funerali si terranno nella chiesa prepositurale di Lissone.

Un ultimo saluto al 23enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Ibiza il 7 agosto. La comunità lissonese è rimasta sconvolta per la tragica notizia e si è attivata in una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le ingenti spese per riportare la salma del giovane a casa.

È stata attivata online su GoFundMe e ha avuto subito un enorme riscontro: in poche ore è stata superata la cifra di 20mila euro, con oltre 500 donatori. Così come EDOniamosperanza, nata nel 2012 dopo la morte di Edoardo Mauri, il giovane calciatore di Lissone.

Gli amici sono vicini alla famiglia e accompagneranno Marco nel suo ultimo viaggio