16 Agosto 2022 - 14.59

Alberto Angela, in occasione del discorso tenuto alla camera ardente per il padre Piero, scomparso dopo una lunga carriera nell’Emittente Pubblica, così commenta:

“Lui ci ha insegnato tante cose, l’ultimo insegnamento me lo ha fatto non con le parole, ma con l’esempio. Negli ultimi giorni mi ha insegnato a non avere paura della morte. L’ha affrontata con serenità, non l’ho mai visto nello sconforto e nella paura”.

“Nell’ultimo messaggio di mio padre c’è molto amore nei confronti del suo pubblico, lui si è rivolto a chi lo ha amato. E devo dire che lui è stato una persona che è riuscito a unire e non a dividere, pur mantenendo le sue opinioni, a volte ferree, ma lui è riuscito a metterle in modo tale che tutti erano d’accordo”.

“Una dote difficile da trovare. Il suo stile, il suo tatto lo conoscete tutti, ma la cosa bella che ha colpito noi come famiglia è stato vedere il ritorno sotto forma di articoli e messaggi sui social. Messaggi -cosa che mi ha molto colpito- non pieni di dolore o sofferenza o di sensazioni, ma pieni di amore”.

“E l’amore è un sentimento. E il sentimento è qualcosa che rimane e si trasforma nel tempo in valore e i valori sono eterni. Credo sia il miglior vestito per papà, per il viaggio che fa”. Alberto Angela parla così, “da figlio e da collega” di suo padre Piero Angela nella celebrazione che si è svolta nella sala della Protomoteca in Campidoglio dove si trova la camera ardente.

“C’è un aforisma che amava ripetere. È un aforisma di Leonardo da Vinci che dice: `Siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire così una vita ben usata dà lieto morire. Ho avuto la sensazione di avere in casa Leonardo Da Vinci che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato”.