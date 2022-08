Marina di Ravenna: ragazzo lasciato fuori da un locale perché di colore

globalist

14 Agosto 2022 - 14.27

Un episodio di razzismo sul quale fare chiarezza dopo le denunce.

Il 12 agosto “un 16enne di colore non è stato fatto entrare nel locale dove si teneva un concerto rap a Marina di Ravenna“. La denuncia arriva da Gabriella Nobile, fondatrice dell’associazione”Mamme per la pelle”, secondo cui sono stati lasciati fuori altri due ragazzi di colore e un gruppo di nordafricani. “Faremo un esposto in Procura.

L’avvocato Alessandra Ballerini, specializzata in diritti umani e immigrazione, si occuperà di questa vicenda”, ha detto la Nobile.



La telefonata ai genitori –

“Procederemo assolutamente con un esposto e speriamo che il locale possa chiudere per un po’”, ha spiegato la Nobile. Il 16 enne lasciato fuori dal locale “è un ragazzo emiliano-romagnolo adottato: è stato l’unico del suo gruppo di amici che non è stato fatto entrare, l’unico di colore. Lui ha chiamato i genitori che sono andati sul posto. La mamma è una socia della nostra associazione. Abbiamo in mano una registrazione”, ha aggiunto. E’ stata proprio la mamma del 16enne a vedere, e riferire, che anche un paio di ragazzi, anche loro di colore, e un gruppo di nordafricani sono stati lasciati fuori