Versilia, due uomini stroncati da un malore in mare a poca distanza l'uno dall'altro

12 Agosto 2022 - 09.32

Si sono consumate entrambe a poca distanza l’una dall’altra, sulle spiagge della Versilia, le due fatalità che hanno visto due bagnanti 60enni morire a causa di un malore in mare.

Il primo episodio si è verificato poco dopo le 18,30 di ieri a Lido di Camaiore: inutili i soccorsi per un uomo che ha avuto un malessere mentre si trovava in acqua. Pochi istanti dopo analogo episodio sempre a Lido di Camaiore, dove ha perso la vita un altro bagnante.

Nonostante in entrambi i casi siano subito partite le manovre di rianimazione, il personale del 118 non ha potuto che constatare la morte delle due persone. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio per gli accertamenti del caso.